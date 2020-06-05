Мужчины тратят в супермаркетах больше, чем женщины

Российские мужчины тратят в супермаркетах на 7,2% больше россиянок - в среднем 671 рубль за раз, сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование банка "Русский Стандарт".

"Покупательская активность мужчин в супермаркетах выше, чем у женщин. В среднем в 2020 году представители сильного пола совершают покупки 8,4 раза в месяц (на 3% больше, чем за четыре месяца 2019 года), при этом женщины – 7,1 раза (на 4% больше аналогичных показателей прошлого года). Мужчины, к слову, и тратят здесь больше – средний чек "мужской" покупки выше женской на 7,2% и составляет 671 рубль", - подсчитали аналитики.

По данным банка, за первые четыре месяца 2020 года в среднем в месяц россияне 7,75 раза совершали покупки в супермаркетах - сюда относится среднее число как офлайн-посещений магазинов, так и заказов на доставку из них. Средний чек одной покупки по карте за четыре месяца 2020 года составил 649 рублей.