В Иркутске менеджер по закупкам в среднем зарабатывает 41 тыс. рублей в месяц

Так, по данным Superjob, менеджер по закупкам в этом городе в среднем получает 41 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 70 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – на 57 000 рублей в месяц.

В Красноярске средняя зарплата составляет 41 000 рублей в месяц. В Чите – 43 000 рублей, в Улан-Удэ – 37 000 рублей в месяц.

В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске - 42 000 рублей, в Екатеринбурге – 47 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 43 000 рублей, во Владивостоке – 53 000 рублей, в Челябинске – 41 000 рублей, в Омске – 37 000 рублей в месяц.