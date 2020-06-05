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В Иркутске менеджер по закупкам в среднем зарабатывает 41 тыс. рублей в месяц

5 июня 2020

Так, по данным Superjob, менеджер по закупкам в этом городе в среднем получает 41 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 70 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге  – на 57 000 рублей в месяц. 

В Красноярске средняя зарплата составляет 41 000 рублей в месяц. В Чите – 43 000 рублей, в Улан-Удэ – 37 000 рублей в месяц.

В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске  - 42 000 рублей, в Екатеринбурге – 47 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 43 000 рублей, во Владивостоке – 53 000 рублей, в Челябинске – 41 000 рублей, в Омске – 37 000 рублей в месяц. 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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