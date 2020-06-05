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Все жители Иркутской области, находящиеся на гемодиализе, получают препараты поддерживающей терапии

5 июня 2020

Несколько дней назад в адрес министерства здравоохранения Иркутской области начали поступать жалобы от пациентов на то, что они не могут получить в аптеках препараты терапии сопровождения, сообщают в областной администрации.

В основном, это дорогостоящие медикаменты, которые людям, находящимся на гемодиализе, выдаются бесплатно. 

 - Все конкурсы на поставку препаратов были проведены в срок, небольшие задержки были исключительно потому, что препараты являются импортными. В связи с эпидемией коронавируса некоторые границы были закрыты, транспортное сообщение приостановлено, что привело к задержкам, - пояснила Валентина Вобликова.  

22 мая все необходимые медикаменты поступили на склады Иркутской областной оптово-снабженческой аптечной базы. В частности, речь идет о препарате «Эритропоэтин», его получают практически все пациенты с почечной недостаточностью. Конкурсы на обеспечение медикаментами проведены на весь год, поставки будут идти по графику.  

Всего в Иркутской области более 800 человек с хронической почечной недостаточностью находятся на регулярном гемодиализе. Необходимые препараты они могут получить лично в аптеке, либо оформить заказ на доставку – в таком случае волонтеры привезут медикаменты на дом. Однако, как отметили представители аптечных сетей региона, таких заказов на дистанционную доставку к ним поступает немного.  


/ Сибирское Информационное Агентство /
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