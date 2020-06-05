День русского языка отметят в Прибайкалье

Из-за пандемии коронавирусной инфекции празднование пройдет дистанционно на официальных сайтах и Youtube-каналах учреждений. Об этом сообщил заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук.

- В праздничной онлайн-программе «Пушкинского дня в России» запланированы онлайн-игры по произведениям А.С. Пушкина, чтение сказок, виртуальные выставки, творческие конкурсы, лекции, виртуальные путешествия и многое другое. Они будут организованы в течение дня на официальных сайтах и страницах в социальных сетях музеев, библиотек, театров, филармонии и кинофонда, - сказал Руслан Дячук.

С полным списком мероприятий можно ознакомиться на сайте министерства культуры и архивов Иркутской области.

День русского языка появился в международном календаре в 2010 году, когда Организация Объединенных Наций предложила учредить праздники, посвященные шести официальным языкам ООН. А через год Президент России подписал Указ о ежегодном праздновании Дня русского языка 6 июня.