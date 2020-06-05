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Центры «Мои Документы» в Иркутской области принимают только по предварительной записи

5 июня 2020

Записаться можно на сайте mfc38.ru. Такая система введена, чтобы избежать массового скопления людей. Об этом рассказали в пресс-службе МФЦ региона.

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ФИО, паспортные данные и цель визита заявителя должны полностью совпадать с данными, которые были указаны при заполнении формы предварительной записи на сайте. Обслуживание осуществляется согласно цели, выбранной на этапе предзаписи.

Заявителю не нужна предварительная запись, если необходимо получить готовые документы, зарегистрироваться на портале Госуслуг или подтвердить личность пользователя. Эти услуги доступны в порядке живой очереди.

Напоминаем, что часть государственных услуг также можно получить дистанционно.

Например, заявления на выплаты, положенные на детей до трех лет и от 3 до 16 лет, можно подать на портале Госуслуг. Полный перечень услуг, которые можно получить без личного посещения многофункциональных центров, находится на сайте mfc38.ru в разделе «Электронные услуги». По всем вопросам можно обращаться на горячую линию - 8-800-1000-447.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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