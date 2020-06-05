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Студентка ИГУ получила грант на изучение распространения частиц микропластика в Байкале

5 июня 2020

Также студентка ИГУ, лаборант-исследователь НИИ биологии ИГУ Софья Бирицкая планирует снять научно-образовательный фильм о влиянии пластика на водные экосистемы, сообщают в вузе.

— Считаю, что реализация проекта позволит мне внести определенный вклад в современное представление о функционировании экосистемы озера Байкал. Приятно осознавать, что важность проводимой работы оценена на уровне Русского географического общества и попечителей, профинансировавших грант, — сказала Софья Бирицкая. 

Размер гранта составил 50 000 рублей.

На эти средства планируется провести выезды от ряда населенных пунктов в открытый Байкал для отбора проб воды. Позже взятые образцы будут исследованы в лабораторных условиях на наличие частиц пластика. Также в рамках проекта будет снят научно-популярный фильм, в котором будет подробно рассказано о работе молодых ученых, о микропластике и его негативном влиянии на экосистемы Байкала и некоторые отдельные виды живых организмов. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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