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В Иркутске задержан похититель партии медицинских масок на 31 млн рублей

5 июня 2020

По версии Следственного комитета, обвиняемый пристегнул бизнесмена к батарее в квартире на бульваре Постышева, где избивал и угрожал ему ножом до тех пор, пока тот не выполнил его условия.

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Требования заключались в изменении адреса поставки груза с медицинскими масками на сумму более 31 млн рублей. Затем, когда товар прибыл в указанное место, сообщники обвиняемого похитили груз и перевезли в Москву для продажи.

Когда предприниматель освободился он незамедлительно заявил о преступлении в правоохранительные органы. По горячим следам подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска.

В ходе обысков на оптовой базе в Москве сотрудниками полиции и СК была обнаружена и изъята часть похищенных масок. Больше половины товара злоумышленники уже успели реализовать. Сейчас имущество предпринимателя доставлено в Иркутск. В настоящее время обвиняемый арестован.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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