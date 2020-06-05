В Иркутске задержан похититель партии медицинских масок на 31 млн рублей

По версии Следственного комитета, обвиняемый пристегнул бизнесмена к батарее в квартире на бульваре Постышева, где избивал и угрожал ему ножом до тех пор, пока тот не выполнил его условия.

Требования заключались в изменении адреса поставки груза с медицинскими масками на сумму более 31 млн рублей. Затем, когда товар прибыл в указанное место, сообщники обвиняемого похитили груз и перевезли в Москву для продажи.

Когда предприниматель освободился он незамедлительно заявил о преступлении в правоохранительные органы. По горячим следам подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска.

В ходе обысков на оптовой базе в Москве сотрудниками полиции и СК была обнаружена и изъята часть похищенных масок. Больше половины товара злоумышленники уже успели реализовать. Сейчас имущество предпринимателя доставлено в Иркутск. В настоящее время обвиняемый арестован.