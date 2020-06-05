Павел Шальнов назначен заместителем директора департамента по работе с клиентами банка «Открытие»

Павел Шальнов перешел из Сбербанка в банк «Открытие» на должность заместителя директора департамента по работе с клиентами. В банке «Открытие» Павел будет заниматься взаимодействием с крупными корпоративными клиентами в отраслях торговли и потребительского сектора, транспорта, телекомов и финансовых институтов, а также отвечать за развитие системы кросс-продаж.

Павел Шальнов родился в Москве в 1979 году. Окончил Государственный университет- Высшую школу экономики по специальности финансы и аспирантуру НИУ ВШЭ по специальности «Банковское дело». Имеет 20-летний опыт работы на финансовом рынке. На протяжении своей карьеры Павел занимался управлением ликвидностью банка, построением транзакционного бизнеса, развитием систем риск-менеджмента.

Последние 8 лет работы Павел связаны с клиентской работой в корпоративно-инвестиционном блоке Сбербанка. До 2015 года он являлся заместителем начальника Управления по работе с финансовыми институтами, затем, до перехода в нашу команду, возглавлял Управление по работе с клиентами потребительского сектора и торговли.

Преподает в Банковском институте НИУ ВШЭ, читает курсы «Управление филиалами банка», «Управление активами и пассивами банка», «Банковский менеджмент». Кандидат экономических наук.

Екатерина Чиркова, вице-президент, директор департамента по работе с клиентами банка «Открытие»: «Мы рады, что Павел Шальнов присоединился к нашей команде. Уверены, что его опыт, знание рынка и высокий профессионализм позволят нам укрепить позиции банка «Открытие» как одного из лидеров рынка российского корпоративного банковского бизнеса».