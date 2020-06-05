Две усольчанки отдали мошенникам 200 тыс. рублей

Накануне в дежурную часть обратились две женщины, которые стали жертвами обмана. Обе потерпевшие говорят о том, что знали о таких способах мошенничества, но это не помешало им в точности повторить действия других жертв аналогичных аферистов, сообщают в областном управлении МВД.

Так, 23-летняя усольчанка рассказала, что ей поступил звонок на телефон, звонивший представился сотрудником банка и сообщил, что какие-то лица пытаются оформить кредит на имя женщины. На этом моменте разговора уже следовало положить трубку и закончить беседу. Однако потерпевшая стала выполнять инструкции аферистов.

Сначала она оформила кредит в банке на сумму в 120 тысяч рублей, а затем диктовала злоумышленникам цифровые пароли из банковских СМС, чем обеспечила преступников беспрепятственным доступом к своему личному кабинету в онлайн-банке. В результате мошенники легко похитили всю сумму полученного кредита.

Другая, 43-летняя женщина тоже в попытке «спасти деньги» на кредитной карте, сообщила лжебанкирам коды из банковских СМС. Преступники напугали усольчанку известием о том, что произошла утечка данных и кто-то пытается похитить деньги с карты. В данном случае потерпевшая продиктовала полный номер карты, цифры с оборотной стороны пластика и числовые коды, которые приходили на телефон. И все это время злоумышленники оплачивали картой потерпевшей покупки в интернете. В общей сложности они купили за счет усольчанки товаров на сумму в 100 тысяч рублей.