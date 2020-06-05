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Оборот заведений общепита в Иркутской области с начала года снизился на 42%

5 июня 2020

Продажа товаров на 31%, объем платных услуг – на 29%. Продолжавшие работать продовольственные магазины потеряли сравнительно немного (снижение к апрелю прошлого года на 7,5%), а продажа непродовольственных товаров сократилась вдвое, сообщает Иркутскстат.

Замедление оборота привело к возрастанию товарных запасов в торговой сети, если прежде их хватало на 46-56 дней торговли, то к началу мая складские запасы могли обеспечить торговлю на 63 дня.  

Апрельский спад внес негативную корректировку в итоги четырех месяцев. В целом за январь-апрель в общественном питании и сфере сервиса отмечено снижение на 10%, в розничной торговле – на 4%. 

Из всех видов услуг возросли только услуги почтовой связи, курьерские (на 2,4% к январю-апрелю 2019г.), юридические (на 5,4%). Наиболее заметно сократился объем услуг транспорта, культуры, санаторно-курортных, медицинских, гостиничных услуг (на 22-28%), а также бытовых (на 17%). 

Бытовой сервис просел по всем направлениям. Чаще всего жители Приангарья отказывались от услуг бань и душевых, ремонта и техобслуживания бытовой радиоэлектронной аппаратуры, изготовления и ремонта мебели, услуг проката и ритуальных услуг.  

Такой апрельский «аскетизм» обеспечил населению региона внеплановую экономию средств, суммарно около 12 млрд. рублей. Организации, работающие на потребительском рынке, утратили эту же сумму в виде выручки. Соответственно бюджет недополучит ощутимую часть налогов от прибыли организаций.   

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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