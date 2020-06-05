Игорь Кобзев: «Оснований для возврата к апрельскому режиму самоизоляции я пока не вижу»

Таким образом, Иркутская область, как и ранее, будет оставаться на первом этапе снятия карантина. Об этом рассказал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на пресс-конференции 3 июня.

По словам Игоря Кобзева, на момент выхода на первый этап снятия ограничений Приангарье входило в десятку самых благоприятных по эпидемиологической ситуации в стране. Все три показателя – инфекционное распространение, наличие коечного фонда, объем тестирования – позволяли Иркутской области перейти к постепенному снятию ограничений.

14 мая в Иркутской области началась реализация первого этапа. Тогда возобновили работу ряд предприятий, главным условием их работы было соблюдение всех предписаний Роспотребнадзора, мер дезинфекции и социального дистанцирования.

Однако 25 мая показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в области возрос до 53,5 на 100 тысяч населения. За неделю до этого он составлял 31,1, такие данные на оперативном штабе сообщил главный санитарный врач Иркутской области Дмитрий Савиных.

Комментировала всплеск заболеваемости и и.о. заместитель председателя Правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

– Очень бы хотелось (назвать середину мая пиком заболеваемости – прим. ред.), потому что те модели, математические, которые формировались и нам были представлены ранее – мы рассчитывали, что все-таки середина мая – это определенный пик, но я как-то однажды оговорилась на депутатском штабе, что мы только у «основания горы» и, к сожалению, я оказалась права, – сказала она.

Сейчас ситуация медленно стабилизируется, дневной прирост составляет не больше 3%, всего неделю назад он держался на уровне 6%.

– Не вижу оснований к ужесточению. Вспышки есть, но мы их локализуем. Здесь мы видим, что компании перестроились, и я не вижу пока оснований для перехода на тот, режим, который был в апреле, – сказал врио губернатора области на пресс-конференции. – У нас два показателя уже позволяют перейти на второй этап снятия ограничений – это наличие коечного фонда (он был увеличен до 2,5 тыс. койкомест) и объем тестирований (его увеличили до 145 человек на 10 тыс. населения). Многие лабораторные базы также перестраиваются, в том числе и частных клиники.