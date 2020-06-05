Пожар на скважине в Усть-Кутском районе не угрожает населенным пунктам и лесному массиву

Пожар произошел 30 мая в 18.30 на одном из объектов «Иркутской нефтяной компании», сообщают в областной администрации.

Как доложил начальник управления производственной безопасности ООО «ИНК» Андрей Богданов, произошла разгерметизация соединительного шланга с выбросом нефтегазовой смеси с попаданием на распределительную коробку, из-за чего произошло возгорание.

В настоящее время происходит горение устья скважины. На территории кустовой площадки задействованы пожарные расчеты «ИНК» и специалисты предприятия «Юграпромбезопасность».

– Для успешного и оперативного закрытия скважины было принято решение по привлечению сил военных артиллеристов, которые должны сбить фонтанную арматуру выстрелом. В настоящее время ведется работа по их доставке на место инцидента, ожидается прибытие через день-два, – пояснил Андрей Богданов.

Пострадавших в результате инцидента нет. Огонь не угрожает лесу и населенным пунктам, ближайший из которых находится более чем в 100 км от места происшествия. Экологический ущерб будет оценен позже.

По поручению исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева для координации дальнейшей работы по ликвидации последствий инцидента создана комиссия, в состав которой войдут представители Правительства Иркутской области, МЧС, надзорных органов, ООО «Тихоокеанский терминал», ООО «ИНК» и ООО «Юграпромбезопасность».

Поставлена задача – ликвидировать возгорание до понедельника, 8 июня.