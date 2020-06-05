Новый статус автомобильных дорог в Братске обсудили Упрдор «Прибайкалье» и мэр города

Начальник ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Николай Рейнет и мэр Братска Сергей Серебренников говорили о передаче в оперативное управление подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Прибайкалье» 13,5 километров автодорог общего пользования, проходящих в черте Братска, сообщают в Упрдор «Прибайкалье».

В настоящее время ТУ Росимущества в Иркутской области готовит Распоряжение о закреплении за ведомством участков до и после плотины ГЭС. Их присоединяют к федеральной трассе А-331 «Вилюй». Таким образом на трассе А-331 через Братск останется только один разрыв — это плотина ГЭС протяжённостью почти 5 км. Она находится в собственности и обслуживается ПАО «Иркутскэнерго».

Объекты требуют серьёзных финансовых вложений. С оформлением дорог в федеральную собственность проблемы будут решаться поэтапно. Летом процесс передачи завершится, и ФКУ Упрдор "Прибайкалье", проанализировав ситуацию, сможет запросить средства из федерального бюджета на содержание дороги и приведение её в нормативное состояние по федеральным стандартам. Чтобы обеспечить комфортный проезд для автомобилистов, и безопасность для всех участников дорожного движения.

"Когда мы получим юридическое право выйти на обслуживание дороги, в первую очередь постараемся восстановить покрытие дорожного полотна, нанесём разметку и установим недостающие знаки. Обратим внимание на состояние светофоров. Ориентировочно с 1 сентября планируется заключить постоянный контракт на содержание и эксплуатацию дороги до 2023 года. Проектирование более масштабных работ займёт не меньше года. Это капитальный ремонт проезжей части и улиц, необходимо и для пешеходов предусмотреть строительство тротуаров. Прошу братчан набраться терпения и дождаться результата, он будет, поверьте» - резюмировал Николай Рейнет.