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Жители общежития ИВВАИУ в Иркутске переселились в квартиры из маневренного фонда города

5 июня 2020

Жители общежития ИВВАИУ подписали договоры найма жилых помещений в маневренном фонде, предложенном им администрацией города Иркутска. Такое решение они приняли в результате совещаний, прошедших в Правительстве Иркутской области под руководством заместителя председателя Правительства региона Руслана Ситникова, а также в администрации Иркутска у и.о. заместителя мэра ­– руководителя аппарата Андрея Южакова. Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил проработать проблемный вопрос совместно с администрацией областного центра. Мэр города Руслан Болотов поставил задачу обеспечить людям, проживающим в опасных условиях на территории общежития, достойные условия до окончательного разрешения жилищного вопроса.

– На сегодня жителям общежития предоставлены благоустроенные квартиры в маневренном фонде города Иркутска. Жилье отвечает всем требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, – отметила начальник департамента жилищной политики аппарата администрации Иркутска Елена Пешкова.

В маневренный фонд 4 семьи переедут в течение недели.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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