Дальнейший рост цен на нефть ограничивается низким спросом

Аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер» (входит в группу банка «Открытие») Оксана Лукичева в ходе онлайн-конференции «Ралли в нефти – рынок ждет сигналы ОПЕК» отметила, что ведущие страны-экспортеры могут договориться о продлении сделки по снижению добычи на некоторое время. Это решение поддержит цены на нефть, но для дальнейшего их роста необходимо восстановление спроса.

Цены на нефть находятся на высоких значениях с начала марта. Внимание инвесторов сосредоточено на очередной встрече ОПЕК+. Она может пройти раньше, чем 9-10 июня, как планировалось ранее. Сейчас предположительная дата министерской встречи ОПЕК+ – 6 июня. Официально перенос переговоров был инициирован Алжиром. Однако, по сообщениям ряда СМИ, идея собрать министров ведущих стран-экспортеров нефти исходит от Саудовской Аравии, дефицит бюджета которой превысил $10 млрд. Аналитик «Открытие Брокер» рассматривает три варианта развития событий на нефтяном рынке в среднесрочной перспективе: «При первом сценарии ОПЕК+ действует в рамках апрельских договоренностей – в мае-июне идет сокращение добычи на 9,7 млн баррелей в сутки, с июля сокращение на 7,7 млн – после достижения сильного уровня сопротивления в 40$/баррель цены могут начать корректироваться вниз, как только станут известны результаты встречи ОПЕК+ о сохранении предыдущих договоренностей. Вероятность принятия этого решения высокая.

Во втором случае ОПЕК+ продлевает сокращение добычи в размере 9,7 млн баррелей в сутки на июль. С августа добыча увеличится на 2 млн баррелей в сутки. Цены будут поддержаны выше уровня 40-45$/баррель в период наибольшего уменьшения предложения, но до середины-конца июля. Дальше может состояться коррекция вниз в связи с ожиданием роста поставок. Вероятность принятия этого решения наиболее высокая.

Третий сценарий подразумевает, что ОПЕК+ расширяет действие сокращения в 9,7 млн баррелей в сутки до конца текущего года. В этом случае цены могут подняться выше уровня 45-50$/бар, от которого начнется неконтролируемый рост добычи в странах вне ОПЕК+, а также выливание на рынок накопленных запасов. Это маловероятно».

В целом резкого восстановления цен на нефть Оксана Лукичева не ожидает, поскольку накопленные запасы и недостаточно быстрое восстановление спроса продолжают давить на цены: «В зависимости от развития ситуации на мировой нефтяном рынке будет развиваться и экономическая ситуация в России. Но можно считать, что наиболее неприятный период текущего кризиса мир уже прошел. Пока расчетные модели показывают плавный рост в рамках 1-3 лет к уровням $40-55/бар по сорту Brent, сорт WTI видится чуть ниже – $40-50/бар. При этом темпы роста цен увеличились. Вероятно, постфактум мы можем увидеть более быстрое восстановление цен до уровней, приемлемых для производителей и потребителей – в район $50-60/баррель».

Эксперт констатирует, что от обвала нефтяных котировок в первую очередь пострадали малые и средние нефтяные компании: «Они с трудом переживают текущий период низких цен и падения спроса. В США уже наблюдается волна банкротств подобных предприятий. В России одной из самых пострадавших компаний от падения потребления нефти стала “Татнефть”. Ее добыча еще в апреле упала на 20% в связи с отсутствием продаж в Европу, а также из-за отсутствия доступа к трубопроводным поставкам в Китай. У компании также нет собственных НПЗ в Европе, куда можно было бы отправить нефть, как это делает “ЛУКОЙЛ”. Кроме того, месторождения компании довольно старые, их восстановление сопряжено с трудностями. В связи с этим при инвестировании необходимо смотреть, как быстро будет восстанавливаться европейский рынок, что в целом будет происходить со спросом, как быстро компания сможет восстановить утраченную добычу».