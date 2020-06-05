Сбербанк профинансирует строительство ЖК «Восход» в Иркутске

Установка памятного закладного камня на месте будущего жилого комплекса «Восход» состоялась в Иркутске 5 июня. Байкальский банк Сбербанка совместно с партнером - компанией-застройщиком ООО «Старт Инвест» торжественно отметили начало реализации проекта по возведению новостройки в столице Иркутской области.

Сбербанк участвует в этом проекте в качестве кредитной организации, строительство ведется с применением эскроу-счетов.

С торжественной закладкой памятного камня будущего ЖК иркутян и коллектив строительной организации поздравил заместитель управляющего Иркутского отделения Сбербанка Дмитрий Лясковский:)

«Приятно, что это знаковое мероприятие происходит накануне Дня рождения Иркутска - это значит, что город, не смотря на свой солидный возраст, продолжает расти, строить новое жилье. Сбербанк участвует в этом процессе всегда с большим интересом и, в тоже время, с очень серьезным подходом к работе с застройщиком. ЖК «Восход» - это еще один проект современной жилой застройки Иркутска. Важно и то, что строится он под защитой эскроу-счетов, для будущих жильцов комплекса это имеет большое значение».

ЖК «Восход» расположен в Свердловском районе Иркутска, по адресу ул.4-ая Железнодорожная, строение 25. Общая площадь жилой застройки составит 10 431 кв. м., площадь парковки 1 704 кв.м.

Новый жилой комплекс, по проекту ООО «Старт Инвест» предусматривает строительство 20 –ти этажной блок-секции, с дизайнерской отделкой фасадов и подъездов, продуманной планировкой дворового пространства, здесь предусмотрена 3-этажная парковка на 57 авто-мест, дополнительная звукоизоляция между квартирами и евро-планировка жилых помещений.

Сдача ЖК «Восход» в эксплуатацию запланирована на 4 квартал 2021 года.

Байкальский банк в Иркутской области в 2020 г. выступил кредитором в 13-ти проектах по строительству жилых комплексов.