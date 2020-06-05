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Минприроды Иркутской области расторгло конракт с «Росгеологией» по ликвидации последствий БЦБК

5 июня 2020

Министерство природных ресурсов Иркутской области и АО «Росгеология» подписали соглашение о расторжении государственного контракта. Ранее внесенный аванс в размере около 288 млн рублей возвращен в федеральный и областной бюджеты. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова.

Напомним, что контракт с АО «Росгеология» на выполнение работ по ликвидации последствий негативного воздействия отходов ОАО «БЦБК» министерством природных ресурсов и экологии региона был заключен на основании распоряжения Правительства Российской Федерации 22 декабря 2017 года.

Однако подрядчик не исполнил обязательства в установленном объеме и в срок, тем самым нарушил существенные условия контракта. В связи с этим было принято решение о смене единственного исполнителя и расторжении заключенного контракта.

В данное время единственным исполнителем работ, связанных с подготовкой проекта по ликвидации вреда, нанесенного деятельностью БЦБК, распоряжением Правительством РФ назначена госкорпорация «ГазЭнергоСтрой-Экологические Технологии».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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