Как работает региональный бизнес: антикризисные практики и помощь госсектора

АО «Деловая среда» (входит в экосистему Сбербанка) и Министерство экономического развития России провели четвертый онлайн-практикум «Кейсы субъектов России по поддержке предпринимателей на уровне региона и муниципалитетов», на котором представители госсектора регионов страны обменялись антикризисными практиками для поддержки бизнеса на местах.

Онлайн-мероприятия Минэкономразвития России и «Деловой среды» стали эффективной коммуникационной площадкой для обмена практиками между регионами. За два месяца в мероприятиях приняло участие свыше 3000 сотрудников органов власти, региональных администраций и представителей инфраструктуры практически всех регионов России. Успешными кейсами и результатами их применения поделились с коллегами представители 14 регионов.

Виталий Тарасов, генеральный директор АО «Деловая среда»:

«Мы понимаем, что успех развития предпринимательства в России очень сильно зависит от региональных команд: их вовлеченности, желания придумывать и реализовывать нетривиальные решения по поддержке бизнеса. Формат онлайн-практикумов зарекомендовал себя среди сотен государственных и муниципальных служащих, представителей инфраструктуры всей страны. Мы и дальше будем проводить подобные форматы, давая возможность представителям регионов обмениваться успешными кейсами».

В рамках мероприятия был также детально разобран третий пакет мер поддержки предпринимателей и были подведены итоги реализации господдержки в регионах.

Заместитель директора Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России Олеся Тетерина:

«Четвертый онлайн-практикум является своеобразным маркером, когда мы уже можем сказать о первых важных итогах реализации антикризисных мер государственной поддержки. Мониторинг экономической ситуации в стране и большой объем обратной связи от российского предпринимательского сообщества позволили нам ввести в работу уже третий пакет мер. Отмечу, что в течение всего карантина мы постоянно проводим онлайн-мероприятия с регионами, и очевидно, что только такая командная работа, взаимодействие и профессиональный интерес смогли сделать этот период максимально эффективным».

На протяжении двух с половиной месяцев представители госсектора разрабатывали и применяли антикризисные практики, которые показали свою эффективность в регионах, обменивались в рамках мероприятий опытом с коллегами, чтобы максимально эффективно поддержать представителей малого и среднего бизнеса.

Так Оренбургская область запустила круглосуточную линию «Мой бизнес», на которую с 1 апреля поступило и было отработано более 35 тыс. обращений, а также, переняв опыт Пермского края, который был представлен на одном из онлайн-практикумов в апреле, выделила 300 млн руб. на безвозвратные субсидии для работодателей. В Санкт-Петербурге Центр развития и поддержки предпринимательства в сжатые сроки перестроил работу в соответствии с новыми условиями рынка.

Лев Кузнецов, директор Центра развития и поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга:

«На данный момент все образовательные мероприятия, консультации доступны в дистанционном режиме, разработан и внедрен бесплатный онлайн-сервис по автоматическому подбору индивидуальных мер поддержки (по ИНН) на Едином портале предпринимателей, организованы "горячие линии", продлены часы работы всех консультантов. За период действия введенных ограничений было обработано более 75 000 обращений».

В Ростовской области создан экстренный ситуационный центр поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, который собрал на одной площадке практически все институты поддержки бизнеса региона, бизнес-объединения, ведущие банки, институты гражданского общества. Была организована онлайн-поддержка бизнеса в формате вебинаров и спецпроекта по антикризисному управлению Business Weekend.

Максим Рыженков, предприниматель и генеральный директор ООО «РосТрансАвто»:

«Несмотря на то что объемы нашей работы сократились почти вдвое, мы продолжаем оказывать транспортные и логистические услуги в срок и на высоком уровне, сохранен весь штат наших сотрудников, часть которых трудится в удаленном режиме. Все это требует немалых финансовых затрат. Заем под 1% годовых оказался для нас серьезным подспорьем в это непростое время. Деньги мы направили на пополнение оборотных средств, а это и закупка запчастей, топлива, и выплата заработной платы нашим сотрудникам».

Онлайн-практикум организован в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» АО «Деловая среда» совместно с Минэкономразвития России, в рамках которого регулярно проводятся поддерживающие, обучающие онлайн-практикумы для представителей региональных команд, занимающихся развитием предпринимательства.