Из дома удобнее: клиенты Азиатско-Тихоокеанского Банка смогут без обращения в Банк оформить и получить кредит

Азиатско-Тихоокеанский Банк с 8 июня запустит пилотный проект по дистанционному оформлению и получению кредита для своих клиентов. Услуга будет доступна владельцам карт АТБ, зарегистрированным в онлайн сервисах Банка.

«Данный проект мы готовили достаточно давно, но ограничивались только заявками онлайн. Сейчас же в сложившейся ситуации мы просто не можем игнорировать потребности своих клиентов. Что бы ни случилось, наши клиенты всегда должны чувствовать поддержку своего Банка. Оформить и получить онлайн кредит смогут клиенты - физические лица, владельцы карт АТБ, которые используют услуги дистанционных сервисов – Мобильный и Интернет Банк», - рассказал директор департамента развития кредитных продуктов Сергей Конев.

Для получения денежных средств, не выходя из дома, клиенту достаточно иметь действующую карту Банка и быть пользователем систем ДБО АТБ. Заявку на кредит можно оформить с 8 июня как на сайте Банка, так и позвонив по телефону 8 800 7758888 (звонок по России бесплатный). Подписание документов происходит в режиме онлайн в чате Банка. Процедура оформления максимально проста, а весь процесс займёт минимум времени.