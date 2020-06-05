Количество пользователей дистанционных каналов Азиатско-Тихоокеанского Банка превысило 500 тысяч человек

Азиатско-Тихоокеанский Банк подвел предварительные итоги использования клиентами каналов дистанционно-банковского обслуживания – Мобильного и Интернет-Банка. С начала 2020 года прирост числа активных пользователей ДБО составил более 20% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

«Мы знаем, что для клиента важно, чтобы его банк был всегда под рукой. Именно этим принципом мы и пользуемся, развивая и совершенствуя каналы дистанционного обслуживания. У нас нет задачи «начинить» Мобильный и Интернет-Банк большим количеством бесполезных опций, наша задача – функциональность, безопасность, доступность и оперативность. А лучшая оценка нашей работы – постоянный рост пользователей в цифровых каналах Банка. Дистанционные сервисы АТБ – это быстрый «визит» в Банк, который осуществляется всего в несколько кликов. Вся система Мобильного и Интернет-Банка разрабатывалась согласно запросам наших клиентов», - рассказал директор департамента развития дистанционных каналов продаж Павел Монахов.

В настоящее время более 500 тысяч пользователей зарегистрировались в дистанционных сервисах Азиатско-Тихоокеанского Банка. Клиенты активно используют АТБ-Мобайл и АТБ-Онлайн, которые обладают широким спектром банковских услуг: открытие вкладов, оформление кредитов, возможность оплачивать услуги более 12 тысяч компаний, моментальные переводы и многое другое. Это быстрый и надежный способ управления финансами 24/7 из любой точки мира.