Банк «Приморье» запустил специальную ипотеку для медицинских работников

Банк «Приморье» запустил новую программу ипотечного кредитования для медицинских работников. Теперь сотрудники лечебных учреждений могут оформить ипотечный кредит на льготных условиях от 7,6%* годовых, денежные средства могут быть направлены на приобретение квартиры, дома или рефинансирование действующего ипотечного кредита.
— Процентная ставка будет зависеть от величины первоначального взноса, который для приобретения квартиры составит от 10%, а при приобретении дома от 40%. Чем выше первоначальный взнос, тем ниже ставка. Минимальная процентная ставка установлена на приобретение квартиры в строящемся доме или рефинансирование уже имеющегося ипотечного кредита и составляет от 7,6% годовых, — говорит руководитель Ипотечного центра Банка «Приморье» Виктория Подоба. — Процентная ставка на покупку в ипотеку квартиры на вторичном рынке будет чуть выше, от 8,4%, на покупку жилого дома — от 10,4% годовых. У нас уже есть первые заявки по данной программе, наибольший интерес у медработников вызвала программа рефинансирования, позволяющая не только сократить расходы по обслуживанию ипотечного кредита, но и сделать платежи более комфортными.
Доход и занятость заемщиков могут быть подтверждены как выпиской о состоянии лицевого пенсионного счета, заказанной с портала Госуслуги (в этом случае медицинскому работнику не требуется получения от работодателя
Отраслевая ипотечная программа действует до 31 декабря 2020 года, она доступна врачам и работникам медицинских учреждений, независимо от категорий, стажа и наличия высшего медицинского образования.
Подать заявку на получение кредита можно в режиме онлайн на сайте Банка «Приморье» или через мобильное приложение. Подробности об этой и других ипотечных программах можно узнать в Ипотечном центре Банка «Приморье»:
- г. Владивосток, ул. Светланская, 131б, тел.
+7 (423) 220-88-00(вн. 02109, 02111), WhatsApp консультации — 8(964)446-99-11.
- г. Уссурийск, ул. Ушакова, 20, тел.
+7 (4234) 26-99-77.
- г. Находка, ул. Школьная, 1а,
+7 (4236) 69-99-50, 69-99-59.
- г. Хабаровск, ул. Ленина, 75. Тел.
8 (4212) 40-00-40
- г. Иркутск, ул. Дзержинского, 20/1, тел 8 (3952) 799–947, 799–948.
- г.
Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 62, тел. 8 (4242) 49-08-41, 49-08-42.
* Размер процентной ставки для клиентов, при первоначальном взносе не менее 50% от стоимости жилья, при комплексном страховании рисков. Окончательная процентная ставка определяется по итогам рассмотрения заявки и зависит от размера первоначального взноса и наличия личного страхования. С полной информацией о ставках по «Ипотеке для медиков» можно ознакомиться на сайте Банка «Приморье».
** Базовую ставку по ипотеке можно снизить еще на 0,5%, в случае, если сумма ипотечного кредита составляет от 3 млн. рублей и более.