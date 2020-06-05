Азиатско-Тихоокеанский Банк вошел в ТОП-20 по объемам представленных ипотечных кредитов в рейтинге Аналитического центра Русипотека

Азиатско-Тихоокеанский Банк приступил к предоставлению ипотечных кредитов в рамках собственной продуктовой линейки в 4-м квартале 2019 года. Сейчас ипотека АТБ доступна во всех регионах присутствия Банка, что позволило в течение первых 6 месяцев реализации проекта существенно нарастить продажи ипотечных кредитов и войти в число лидеров ипотечного рынка.

Так, по данным Аналитического центра Русипотека АТБ занял 16 место по объемам выданных ипотечных кредитов в апреле 2020 года в рейтинге Высшей ипотечной лиги, объединяющем ТОП-25 лидеров банковской системы Российской Федерации по объемам продаж ипотечных кредитов. По итогам января – апреля 2020 года АТБ занял 24 место.

«Перед нами стояла задача в ограниченный период времени создать продукт, который позволит решить жилищный вопрос максимально широкого клиентского сегмента. Огромную роль в решении данной задачи сыграли ипотечные программы с государственной поддержкой, на участии в которых мы сделали акцент. АТБ стал одними из первых банков, которые приступили к предоставлению ипотечных кредитов по программе «Дальневосточная ипотека» и сейчас уверенно занимает 4 место по объемам продаж среди 14 банков, на которых был установлен лимит. Мы оперативно подключились к программе «Ипотека под 6,5%» и сейчас готовы предложить одну из лучших ставок на рынке по данной программе - 5,99%. До конца года у нас большие планы по развитию ипотеки как с точки зрения продукта, так и с точки зрения процесса. Уже в июне у нас запланировано расширение перечня объектов жилой недвижимости, на приобретение которых можно получить ипотечный кредит АТБ. Станет доступно кредитование апартаментов, таунхаусов, домов с землей, а также получение ипотечного кредита на строительство жилого дома. Внедряемые нами изменения позволят в дальнейшем увеличить число наших ипотечных клиентов и продолжить движение к вершинам ипотечного рейтинга», - комментирует директор департамента развития ипотечного кредитования АТБ Николай Мальнев.

Напомним, что в АТБ можно получить ипотечный кредит на приобретение строящегося объекта недвижимости по программе «Дальневосточная ипотека» по одной из самых привлекательных ставок на рынке - 1,6%.

Ставки по программе «Ипотека под 6,5%» начинается от 5,99%. Указанная ставка доступна для зарплатных клиентов АТБ, работников бюджетной сферы и клиентов ключевых партнеров - застройщиков.