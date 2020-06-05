Прибыль "БайкалИнвестБанка" за 2019 год составила 253 млн рублей

По итогам 2019 года банк продемонстрировал высокие финансовые результаты. Практически по всем бизнес-показателям, характеризующим масштаб и эффективность операций банка, отмечена тенденция роста.

Прибыль за отчетный период составила 253 011 тыс. руб. Чистые процентные доходы составили 845 271 тыс. руб., Чистые комиссионные доходы - 365 655 тыс. руб., Чистые операционные доходы - 1 452 491 тыс. руб., показав рост по сравнению с 2018 годом 13%, 65% и 86% соответственно.

Активы банка увеличились за год 2019 год на 4%, достигнув значения 12 714 406 тыс. руб. Кредитные вложения увеличились на 2%, достигнув – 8 452 691 тыс. руб. Банк нарастил портфель ценных бумаг до 613 901 тыс. руб.

Капитал Банка за год увеличился на 19 % и достиг на 01.01.2020г. 2 706 268 тыс. руб.