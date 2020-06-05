ВТБ: москвичи удвоили траты в торговых центрах

ВТБ проанализировал транзакционную активность москвичей в торговых центрах на первой неделе после снятия режима ограничений. По данным эквайрингового бизнеса банка, объем покупок клиентов в торговых центрах увеличился на 82% в сравнении с последней неделей до введения режима самоизоляции в конце марта. Одновременно выросло число пунктов приема оплаты, количество покупок и средний чек.

На первой неделе нынешнего лета жители Москвы возобновили посещение крупных торговых центров, открытых с 1 июня. Объем покупок вырос на 82% по сравнению с концом марта, когда многие точки в ТЦ сокращали свою работу. При этом относительно периода до пандемии — к примеру, первой недели февраля — общие показатели трат посетителей пока ниже на 51%.

Количество покупок москвичей сейчас на 53% выше, чем до режима самоизоляции, но пока на 64% ниже, чем значения первой недели февраля. Одновременно с этим размер среднего чека в июне вырос на 11% по сравнению с первой неделей ограничений и на 25% к февралю, превысив 10,1 тыс. рублей.

Уже в первую неделю работы ТЦ число подключенных POS-терминалов по сравнению с концом марта выросло на 65%. Вместе с тем активность торговых точек пока на 57% ниже показателей начала февраля.

«На столь резкий рост оборотов в POS-терминалах торговых центров за первые дни работы сильно влияет отложенный спрос, который накопился во время самоизоляции. Мы видим, что вырос и общий объем и количество покупок, и средний чек — это свидетельствует о реализации планов, которые горожане не могли реализовать даже в формате онлайн-заказов, — отмечает Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга ВТБ. — Вместе с тем говорить о полном восстановлении спроса до показателей февраля-марта пока преждевременно. До сих пор в Москве не открыты рестораны, бары, кафе и салоны красоты, которые формируют существенную долю оборота даже крупных торговых центров. Поэтому маловероятно, что крупная розничная торговля вернётся к показателям до пандемии по итогам июня этого года».