ВТБ выдал ГК «УЗПМ» гарантию для производства экологичных дезинфицирующих средств

Банк ВТБ в Пермском крае предоставил «Уральскому заводу противогололедных материалов» банковскую гарантию на сумму 508 млн рублей. Гарантия выдана в пользу Фонда развития промышленности и является обеспечением целевого займа в рамках программы «Противодействие эпидемическим заболеваниям». Данная программа была запущена в апреле для поддержки производителей продукции, направленной на борьбу с коронавирусом.

Получение гарантии и займа позволит предприятию наладить серийный выпуск дезинфицирующих средств, а также моющих средств для уборки улиц. Бактерицидные добавки в данных средствах позволяют эффективно обеззараживать любые поверхности, при этом после применения полностью распадаются на безопасные для окружающей среды компоненты. Планируемая мощность производства составит 6600 тонн в год.

Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ, отметил: «Мы видим, что многие предприятия реального сектора адаптируются к новым условиям и запускают в производство средства профилактики и защиты, востребованные на фоне распространения COVID-19. Мы приветствуем подобные инициативы и уверены, что предоставленная гарантия позволит компании успешно реализовать актуальный проект».

Дмитрий Пылев, генеральный директор ООО «УЗПМ», прокомментировал: «Мы намерены развернуть выпуск дезинфицирующих средств уже с третьего квартала 2020 года и далее поставлять их заказчикам по всей России. Уже не в первый раз мы пользуемся инструментами ВТБ для наших проектов и выражаем признательность банку за оперативное рассмотрение заявки и оказанную поддержку».