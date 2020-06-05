Банк «Восточный» сообщил режим работы офисов банка с 11 по 14 июня 2020 года

Банк «Восточный» сообщает о режиме работы подразделений банка с 11.06.2020 по 14.06.2020.
График работы розничных отделений:
- 11.06.2020 — работа по режиму буднего дня;
- 12.06.2020 — работа по режиму субботы;
- 13.06.2020 — работа по режиму субботы;
- 14.06.2020 — работа по режиму воскресенья.
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График работы отделений по работе с юридическими лицами и VIP-клиентами:
- 11.06.2020 — рабочий день, сокращенный на 1 час;
- с 12.06.2020 по 14.06.2020 — выходные дни.
График работы точек продаж банка, расположенных в торговых центрах:
- С 11.06.2020 по 14.06.2020 — согласно режиму работы организации по месту нахождения.
Клиентские офисы, расположенные в торговых комплексах:
- 11.06.2020 — работа по режиму буднего дня;
- 12.06.2020 — работа по режиму субботы;
- 13.06.2020 — работа по режиму субботы;
- 14.06.2020 — работа по режиму воскресенья.
Работа Интернет- и Мобильного банка:
- с 11.06.2020 по 14.06.2020 — работа в обычном режиме, без изменений.