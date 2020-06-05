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Банк «Восточный» сообщил режим работы офисов банка с 11 по 14 июня 2020 года

5 июня 2020

Банк «Восточный» сообщает о режиме работы подразделений банка с 11.06.2020 по 14.06.2020.

График работы розничных отделений:

  • 11.06.2020 — работа по режиму буднего дня;
  • 12.06.2020 — работа по режиму субботы;
  • 13.06.2020 — работа по режиму субботы;
  • 14.06.2020 — работа по режиму воскресенья.

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График работы отделений по работе с юридическими лицами и VIP-клиентами:

  • 11.06.2020 — рабочий день, сокращенный на 1 час;
  • с 12.06.2020 по 14.06.2020 — выходные дни.

График работы точек продаж банка, расположенных в торговых центрах:

  • С 11.06.2020 по 14.06.2020 — согласно режиму работы организации по месту нахождения.

Клиентские офисы, расположенные в торговых комплексах:

  • 11.06.2020 — работа по режиму буднего дня;
  • 12.06.2020 — работа по режиму субботы;
  • 13.06.2020 — работа по режиму субботы;
  • 14.06.2020 — работа по режиму воскресенья.

Работа Интернет- и Мобильного банка:

  • с 11.06.2020 по 14.06.2020 — работа в обычном режиме, без изменений.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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