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Банк «Союз» в июне начисляет повышенные бонусные баллы программы лояльности в категории «Жизнь онлайн»

5 июня 2020
В июне 2020 года категорией начисления повышенных бонусов является категория "Жизнь онлайн", включающая в себя набор товаров, сервисов и услуг, актуальных в период социальной изоляции. 
 
Среди них:
  • услуги торговых предприятий , занимающихся приготовлением и доставкой еды (Dominos Pizza онлайн, Деликатеска.ру, ОСПИРОГИ.ру и др.);
  • цифровые товары – аудиовизуальные медиа, включая книги, фильмы, музыку и игры, кабельные и другие платные телевизионные услуги (MEGOGO, Republic.ru, OKKO, IVI, Netflix, PlayStation Store, ТК Дождь и др.);
  • образовательные услуги в сети интернет (Учи.ру, My Cambridge school, Coursera, Skillbox.ru, ProFinansy.ru и др.)
Размер начисляемых бонусных баллов составляет:
 
по премиальной карте «World Black Edition»:  
  • 10% - от суммы покупок по карте по всему миру в магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет), относящихся к категории повышенных бонусов;
  • 3% - от суммы покупок по карте в остальных магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет) по всему миру.
по карте «Мой бонус», карте «Ингосстраха» и карте агента «Ингосстраха»:  
  • 8% - от суммы покупок по карте по всему миру в магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет), относящихся к категории повышенных бонусов;
  • 2% - от суммы покупок по карте в остальных магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет) по всему миру.
по зарплатной карте: 
  • 2% - от суммы покупок по карте по всему миру в магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет), относящихся к категории повышенных бонусов;
  • 0,5% - от суммы покупок по карте в остальных магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет) по всему миру.
За одну операцию начисляется не более 3 тыс. баллов. 
 
Расплачивайтесь картами банка "Союз" и получайте бонусные баллы!

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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