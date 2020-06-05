Банк «Союз» в июне начисляет повышенные бонусные баллы программы лояльности в категории «Жизнь онлайн»

В июне 2020 года категорией начисления повышенных бонусов является категория "Жизнь онлайн", включающая в себя набор товаров, сервисов и услуг, актуальных в период социальной изоляции.
Среди них:
- услуги торговых предприятий , занимающихся приготовлением и доставкой еды (Dominos Pizza онлайн, Деликатеска.ру, ОСПИРОГИ.ру и др.);
- цифровые товары – аудиовизуальные медиа, включая книги, фильмы, музыку и игры, кабельные и другие платные телевизионные услуги (MEGOGO, Republic.ru, OKKO, IVI, Netflix, PlayStation Store, ТК Дождь и др.);
- образовательные услуги в сети интернет (Учи.ру, My Cambridge school, Coursera, Skillbox.ru, ProFinansy.ru и др.)
Размер начисляемых бонусных баллов составляет:
по премиальной карте «World Black Edition»:
- 10% - от суммы покупок по карте по всему миру в магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет), относящихся к категории повышенных бонусов;
- 3% - от суммы покупок по карте в остальных магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет) по всему миру.
по карте «Мой бонус», карте «Ингосстраха» и карте агента «Ингосстраха»:
- 8% - от суммы покупок по карте по всему миру в магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет), относящихся к категории повышенных бонусов;
- 2% - от суммы покупок по карте в остальных магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет) по всему миру.
по зарплатной карте:
- 2% - от суммы покупок по карте по всему миру в магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет), относящихся к категории повышенных бонусов;
- 0,5% - от суммы покупок по карте в остальных магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет) по всему миру.
За одну операцию начисляется не более 3 тыс. баллов.
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