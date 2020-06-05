Банк «Союз» в июне начисляет повышенные бонусные баллы программы лояльности в категории «Жизнь онлайн»

В июне 2020 года категорией начисления повышенных бонусов является категория "Жизнь онлайн", включающая в себя набор товаров, сервисов и услуг, актуальных в период социальной изоляции.

Среди них:

услуги торговых предприятий , занимающихся приготовлением и доставкой еды (Dominos Pizza онлайн, Деликатеска.ру, ОСПИРОГИ.ру и др.);

цифровые товары – аудиовизуальные медиа, включая книги, фильмы, музыку и игры, кабельные и другие платные телевизионные услуги (MEGOGO, Republic.ru, OKKO, IVI, Netflix, PlayStation Store, ТК Дождь и др.);

образовательные услуги в сети интернет (Учи.ру, My Cambridge school, Coursera, Skillbox.ru, ProFinansy.ru и др.)

Размер начисляемых бонусных баллов составляет: