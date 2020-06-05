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Подключиться к инвестиционному страхованию жизни клиенты Примсоцбанка могут во всех офисах

5 июня 2020
Теперь у клиентов Примсоцбанка есть возможность оформить полис инвестиционного страхования жизни от любой из трёх компаний-партнёров: – ООО «АльфаСтрахование жизнь», ООО «ВСК - Линия жизни» и ООО Страховая компания «Росгосстрах Жизнь» во всех офисах Примсоцбанка.

Напоминаем, инвестиционное страхование жизни — продукт, сочетающий в себе страхование жизни клиента и финансовый инструмент, позволяющий получить повышенный доход за счет инвестирования части внесенных денежных средств в различные финансовые активы, предлагаемые страховыми компаниями (облигации или акции различных компаний).

Получить такой страховой полис могут физические лица от 18 до 75 лет, строк страхования составляет от 3 лет, выплата при дожитии в результате несчастного случая - 100% страховой суммы, указанной в договоре + 100% от оплаченной страховой премии.

Узнать подробнее о наших программах страхования вы можете на официальном сайте Банка или по телефону единой справочной службы: 8 (800) 200-42-02.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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