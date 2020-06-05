Больше пространства и автономии: Райффайзенбанк и «Группа ЛСР» выяснили, почему миллениалы хотят покупать своё жильё

59% миллениаловК миллениалам (второе название — поколение Y) относят людей, родившихся после 1981-го и до 1996 года в ближайшее время планируют приобретать собственное жильё, показало исследование Райффайзенбанка. В
Что миллениалы выбирают
Среди тех, кто планирует покупку собственного жилья, 44% выбирают новостройку, 26% хотят дом с историей. При этом тип недвижимости не имеет значения для 30% респондентов.
«Группа ЛСР», застройщик № 2 в РФ по объему производства, ведет строительство своих объектов в Москве,
«Группа ЛСР» фиксирует, что питерские
Как отмечает коммерческий директор «Группы ЛСР» на Урале Артем Минаев, миллениалы сегодня обладают клиповым мышлением: им необходимо все и сразу. Поэтому они выбирают новостройки, которые быстрее всего сдаются. К примеру, малоэтажный ЖК «Мичуринский» в Екатеринбурге, где один дом возводится всего за год. Кроме того, в Екатеринбурге все квартиры «Группа ЛСР» сдает с чистовой отделкой «под ключ», поэтому переехать можно сразу же после получения ключей, что также подкупает миллениалов.
Согласно исследованию Райффайзенбанка, цена — определяющий фактор (79%) при покупке жилья, а наименьшее (12%) значение имеет ремонт. Специалисты «Группы ЛСР» приводят следующие данные: в
Почему миллениалы покупают
Покупают квартиры ради увеличения жилплощади миллениалы старше 29 лет (54%), для
Значимо больше, чем в остальных регионах, от съёмного жилья устали жители Петербурга (18%),
На момент исследования 66% жили в своей квартире, 15% — в квартире родителей, 12% снимали жильё. Значительная часть респондентов (79%) планируют покупать свою недвижимость в ипотеку.
«Ипотека сегодня — один из самых быстрых и простых способов приобрети собственное жильё, а программы, субсидируемые государством, делают его ещё и доступным. Мы предлагаем ставку 6,19% на покупку квартиры в новостройке, — рассказал руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников. — Оставить заявку на ипотеку по льготной ставке удобно в личном кабинете на raif.ru, там же в течение одного дня можно получить и одобрение, которое будет действительно два месяца».
«Используя новый инструмент с государственной поддержкой, наши клиенты могут приобрести недвижимость во всех проектах компании, — комментирует коммерческий директор „ЛСР. Недвижимость — М“ Александр Чайковский. — Субсидированная ставка доступна на кредит размером до 8 миллионов рублей и сохраняется на весь срок кредитования — нужно лишь успеть оформить сделку в течение срока реализации программы».
Подробнее об ипотеке с господдержкой 2020 можно узнать на сайте Райффайзенбанка.