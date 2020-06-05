Больше пространства и автономии: Райффайзенбанк и «Группа ЛСР» выяснили, почему миллениалы хотят покупать своё жильё

59% миллениаловК миллениалам (второе название — поколение Y) относят людей, родившихся после 1981-го и до 1996 года в ближайшее время планируют приобретать собственное жильё, показало исследование Райффайзенбанка. В онлайн-опросе приняли участие более двух тысяч в возрасте 24–38 лет из десяти крупных городов страны, включая Москву и Санкт-Петербург . Большинство (64%) состоят в зарегистрированном браке, 21% на момент исследования были свободны от партнёрских отношений. Ежемесячный доход 47% составляет 30–60 тыс. руб., меньше этого зарабатывает 37% респондентов.

Что миллениалы выбирают

Среди тех, кто планирует покупку собственного жилья, 44% выбирают новостройку, 26% хотят дом с историей. При этом тип недвижимости не имеет значения для 30% респондентов.

«Группа ЛСР», застройщик № 2 в РФ по объему производства, ведет строительство своих объектов в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. По данным компании, в Москве миллениалы предпочитают покупать квартиры в новостройках класса «комфорт» и «бизнес». В новостройках комфорт-класса такие клиенты отдают предпочтение однокомнатным квартирам средней площадью 38 кв. м; в бизнес-классе — одно- и двухкомнатному жилью 39 и 66 кв. м соответственно. При этом наиболее востребованными этажами в обоих классах жилья являются с 6-го по 15-й . В условиях транспортной загрузки Москвы для потенциальных покупателей жилья все большее значение приобретают хорошая доступность, удобная локация и экологичность района проживания.

«Группа ЛСР» фиксирует, что питерские эхо-бумеры в основном выбирают одно- или двухкомнатные квартиры в новостройках комфорт-класса с отделкой «под ключ» (как, например, в ЖК комфорт-класса «Цивилизация»). При этом наиболее важными факторами для выбора жилья являются: цена и условия реализации (95% опрошенных считают их важными), репутация застройщика (важна для 90%), планировка квартиры (важна для 82%), местоположение (важно для 81%) и полная отделка (важна для 75%). Несмотря на то, что для 75% респондентов важно наличие отделки, это самый низкий показатель среди всех возрастных групп. К примеру, в группах от 45–54 и 65+ наличие отделки является важным фактором для 90% опрошенных.

Как отмечает коммерческий директор «Группы ЛСР» на Урале Артем Минаев, миллениалы сегодня обладают клиповым мышлением: им необходимо все и сразу. Поэтому они выбирают новостройки, которые быстрее всего сдаются. К примеру, малоэтажный ЖК «Мичуринский» в Екатеринбурге, где один дом возводится всего за год. Кроме того, в Екатеринбурге все квартиры «Группа ЛСР» сдает с чистовой отделкой «под ключ», поэтому переехать можно сразу же после получения ключей, что также подкупает миллениалов.

Согласно исследованию Райффайзенбанка, цена — определяющий фактор (79%) при покупке жилья, а наименьшее (12%) значение имеет ремонт. Специалисты «Группы ЛСР» приводят следующие данные: в топ-3 причины выбора недвижимости входят степень доверия к застройщику, цена недвижимости, а также наличие рекомендаций от друзей.

Почему миллениалы покупают

Покупают квартиры ради увеличения жилплощади миллениалы старше 29 лет (54%), для 24-летних наиболее значимо (44%) обустроить дом по собственному желанию.

Значимо больше, чем в остальных регионах, от съёмного жилья устали жители Петербурга (18%), Ростова-на-Дону (17%) и Воронежа (15%). Самостоятельной жизни хотят больше, чем миллениалы из других регионов, пермяки (24%). Об увеличении личного пространства мечтают новосибирцы (65%). Появление ребенка — значимая причина переезда для москвичей (22%). А покупку собственного жилья как инвестицию больше, чем в других регионах, рассматривают жители северной столицы (27%).

Источник: Исследование Райффайзенбанка



На момент исследования 66% жили в своей квартире, 15% — в квартире родителей, 12% снимали жильё. Значительная часть респондентов (79%) планируют покупать свою недвижимость в ипотеку.

«Ипотека сегодня — один из самых быстрых и простых способов приобрети собственное жильё, а программы, субсидируемые государством, делают его ещё и доступным. Мы предлагаем ставку 6,19% на покупку квартиры в новостройке, — рассказал руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников. — Оставить заявку на ипотеку по льготной ставке удобно в личном кабинете на raif.ru, там же в течение одного дня можно получить и одобрение, которое будет действительно два месяца».

«Используя новый инструмент с государственной поддержкой, наши клиенты могут приобрести недвижимость во всех проектах компании, — комментирует коммерческий директор „ЛСР. Недвижимость — М“ Александр Чайковский. — Субсидированная ставка доступна на кредит размером до 8 миллионов рублей и сохраняется на весь срок кредитования — нужно лишь успеть оформить сделку в течение срока реализации программы».

Подробнее об ипотеке с господдержкой 2020 можно узнать на сайте Райффайзенбанка.