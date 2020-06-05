Солид Банк кредитует бизнес по ставке 8,25% годовых

Солид Банк уполномочен Минэкономразвития финансировать малый и средний бизнес по государственной программе поддержки предпринимателей. В рамках этой программы бизнесу доступно кредитование под низкую фиксированную ставку – 8,25% годовых.
Многие предприниматели пропускают информацию о кредитовании под 8,25% поскольку до сих пор считают, что она доступна только избранным организациям из короткого списка, в основном промышленникам. Но это не так. Да, получить кредит под низкую ставку могут организации, осуществляющие деятельность в определенных отраслях. Но список отраслей сфер и отраслей деятельности, включенных в программу, достаточно обширен и все время дополняется. Таким образом, прокредитоваться под 8,25% могут практически любые предприятия, в том числе и относящиеся к микробизнесу.
Список отраслей:
1. Сельское хозяйство.
2. Обрабатывающее производство.
3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
4. Строительство.
5. Туристская деятельность, нацеленная на развитие внутреннего и въездного туризма.
6. Деятельность в области информации и связи.
7. Транспортировка и хранение.
8. Деятельность в области здравоохранения.
9. Деятельность в области образования.
10. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора, обработки и утилизации отходов.
11. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
12. Деятельность в области культуры, спорта.
13. Деятельность профессиональная, научная и техническая.
14. Деятельность в сфере бытовых услуг.
15. Деятельность в сфере розничной и (или) оптовой торговли.
16. Предоставление в аренду (сдача внаем) собственного недвижимого имущества.
Надо отметить, что не так давно Правительством принят ряд изменений в условиях программы, направленных на расширение числа предпринимателей, которые могут получить доступ к кредитам по льготной ставке. Послабления были введены в качестве пакета антикризисных мер поддержки в период пандемии.
Например, упрощены требования к заёмщику. Теперь кредитование доступно и тем организациям, в истории которых были задолженности по платежам в бюджет, по выплате заработной плате и кредитам.
Конечно, банк настороженно относится к таким клиентам. Но ситуации бывают разные. И при положительном решении вопросов со всеми долгам в прошлом, при выравнивании «лодки» бизнеса, это больше не является препятствием для участия в программе.
Немного об основных условиях кредитования бизнеса под 8,25%:
Цели кредитования: пополнение оборотных средств и инвестиционные проекты.
Сумма кредита: от 500 тыс. до 350 млн руб.
Срок:
- на пополнение оборотных средств – до 3-х лет
- на инвестиционные цели – до 5 лет.
При всех преимуществах у программы есть небольшой недостаток – на кредитование под такую низкую ставку государством выделяются ограниченные лимиты. Стартует программа в начале года, и естественно, лимит постепенно выбирается. Чем ближе к концу года, тем меньше остается дешевых денег. Поэтому не стоит затягивать с оформлением заявки, т.к. можно попросту не успеть получить кредит в виду исчерпания лимитов.
Солид Банк активно кредитует компании по данной программе уже второй год, но лимиты еще есть.
Оформить заявку на получение кредита для бизнеса под 8,25% годовых можно:
- на сайте банка: https://solidbank.ru/for-business/loans/application-for-credit-ext/
- в любом офисе АО «Солид Банк».
Проконсультироваться можно по телефону горячей линии: 8 800 775-56-06