Солид Банк кредитует бизнес по ставке 8,25% годовых

Солид Банк уполномочен Минэкономразвития финансировать малый и средний бизнес по государственной программе поддержки предпринимателей. В рамках этой программы бизнесу доступно кредитование под низкую фиксированную ставку – 8,25% годовых.

Многие предприниматели пропускают информацию о кредитовании под 8,25% поскольку до сих пор считают, что она доступна только избранным организациям из короткого списка, в основном промышленникам. Но это не так. Да, получить кредит под низкую ставку могут организации, осуществляющие деятельность в определенных отраслях. Но список отраслей сфер и отраслей деятельности, включенных в программу, достаточно обширен и все время дополняется. Таким образом, прокредитоваться под 8,25% могут практически любые предприятия, в том числе и относящиеся к микробизнесу.

Список отраслей:

1. Сельское хозяйство.

2. Обрабатывающее производство.

3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

4. Строительство.

5. Туристская деятельность, нацеленная на развитие внутреннего и въездного туризма.

6. Деятельность в области информации и связи.

7. Транспортировка и хранение.

8. Деятельность в области здравоохранения.

9. Деятельность в области образования.

10. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора, обработки и утилизации отходов.

11. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания

12. Деятельность в области культуры, спорта.

13. Деятельность профессиональная, научная и техническая.

14. Деятельность в сфере бытовых услуг.

15. Деятельность в сфере розничной и (или) оптовой торговли.

16. Предоставление в аренду (сдача внаем) собственного недвижимого имущества.

Надо отметить, что не так давно Правительством принят ряд изменений в условиях программы, направленных на расширение числа предпринимателей, которые могут получить доступ к кредитам по льготной ставке. Послабления были введены в качестве пакета антикризисных мер поддержки в период пандемии.

Например, упрощены требования к заёмщику. Теперь кредитование доступно и тем организациям, в истории которых были задолженности по платежам в бюджет, по выплате заработной плате и кредитам.

Конечно, банк настороженно относится к таким клиентам. Но ситуации бывают разные. И при положительном решении вопросов со всеми долгам в прошлом, при выравнивании «лодки» бизнеса, это больше не является препятствием для участия в программе.

Немного об основных условиях кредитования бизнеса под 8,25%:

Цели кредитования: пополнение оборотных средств и инвестиционные проекты.

Сумма кредита: от 500 тыс. до 350 млн руб.

Срок:

- на пополнение оборотных средств – до 3-х лет

- на инвестиционные цели – до 5 лет.

При всех преимуществах у программы есть небольшой недостаток – на кредитование под такую низкую ставку государством выделяются ограниченные лимиты. Стартует программа в начале года, и естественно, лимит постепенно выбирается. Чем ближе к концу года, тем меньше остается дешевых денег. Поэтому не стоит затягивать с оформлением заявки, т.к. можно попросту не успеть получить кредит в виду исчерпания лимитов.

Солид Банк активно кредитует компании по данной программе уже второй год, но лимиты еще есть.

Оформить заявку на получение кредита для бизнеса под 8,25% годовых можно:

- на сайте банка: https://solidbank.ru/for-business/loans/application-for-credit-ext/

- в любом офисе АО «Солид Банк».

Проконсультироваться можно по телефону горячей линии: 8 800 775-56-06