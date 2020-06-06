Вновь ускорились: 179 новых случаев коронавируса обнаружены в Приангарье

6 июня суточные темпы прироста новых случаев коронавируса в Иркутской области ускорились до 7%, до этого два дня они держались на уровне 3%. Сегодня подтверждены 179 новых случаев коронавируса, из них 45 среди вахтовиков. Всего за период эпидемии - 2792 случаев заражения.

В регионе зафиксирована еще одна смерть от COVID-19. Таким образом в регионе скончались 28 человек: 14 (+1) от COVID-19, 14 от заболеваний, не связанных с COVID-19.

Как сообщает оперативный штаб, госпитализированы 1985 (+178 за последние сутки) человек, из них 154 (+4) из обсерваторов и 1152 (+45) вахтовиков, 779 (+175) человек выздоровели.