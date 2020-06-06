Тормоза придумали трусы

В пятницу на рынке акций РФ очередной слет оптимистов. Сейчас все играет в пользу покупателей, поэтому «быки» сильны и самоуверенны. Нефть взлетела на 5% к вечером преодолела $42. Золото «уронили» с жутким грохотом до $1676. Сегодня никто и ничего не боится, отмечает Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари».

Индекс МосБиржи вырос до 2794 пунктов, почти перекрыв вчерашнюю коррекцию. За неделю рублевый индикатор укрепился на 1,15%, и даже драма с «Норильским никелем» не смогла испортить биржевой настрой. Индекс РТС восстановился до 1286 пунктов на все той же курсовой качке, за неделю валютный бенчмарк поднялся на 3,8%.

Участники торгов ждут, что локальная шоковая терапия для сектора нефти даст видимый эффект, и радуются уже тому, что нефтепроизводителям удается договориться хоть в чем-то. Теперь дело за ОПЕК+. Они собираются встретиться в субботу, поэтому факты инвесторы будут отыгрывать только в начале будущей недели.

ЕЦБ на этой пятидневке сообщил о новых стимулированиях внутри программы PEPP, а американская статистика по рынку труда показала, что не все потеряно — уровень безработицы в мае оказался на отметке 13,3% при прогнозе в 19,4%, а NFP показали прирост после двух месяцев свободного падения.

На российском рынке на этой неделе приятно отличились бумаги «М.Видео» с повышением на 15,5%. То ли рынок, наконец, разглядел глубоко неоцененную акцию, то ли работают ожидания сохранения потребительского спроса на технику и гаджеты. Как бы то ни было, возвращение в область 500 руб. в перспективе нескольких месяцев тут выглядит вполне реальным.

Акции «Сбербанка» восстановились к мартовским уровням и неплохо смотрятся около 220 руб. С точки зрения краткосрочной технической картины, здесь намечается боковик в пределах 212-221,70 руб., но в случае уверенного роста выше верхней границы целью станет 230 руб.

Рубль просто король первой июньской недели. В паре доллар/рубль подтверждается нисходящий тренд, но потенциал бурного снижения все же ограничен законами логики, ценами на нефть и наличием в отечественном бюджете немалого дефицита. Тем не менее, гринбек вполне может пройти к 68,20 руб., где его с нетерпением ждут покупатели. За неделю доллар снизился на 2,14%. Евро к вечеру пятницы торгуется возле 77,34 руб., но при всей силе рубля выглядит перепроданным ввиду происходящего с парой евро/доллар на мировом рынке.