В Иркутске за сутки коронавирусом заболели 90 человек

6 июня из 179 случаев заражения за последние сутки большая часть зафиксирована в четырёх населенных пунктах. На Иркутск приходится более половины суточного прироста – 90 новых случаев, Бодайбо – 25, Иркутский район – 24, Братск – 14. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса Иркутской области.

В Иркутске, по-прежнему, находится основной очаг инфекции. За период эпидемии в областном центре заболели 1134 человек, половина – 637 человек – заразилась через местные контакты. Четверть заболевших – 332 человека – выздоровела.

Продолжается вспышка коронавируса среди вахтовиков. В Бодайбо за последние сутки выявили 25 новых случаев, всего из 246 заболевших 223 прибыли на вахту. Всего в регионе на вахтовиков приходится 41% заражений.

Суточные темпы прироста новых случаев коронавируса в Иркутской области ускорились до 7%, на 6 июня подтверждены 2792 случая коронавируса.