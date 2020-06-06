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«Газпром» планирует построить жилой микрорайон в посёлке Жигалово

6 июня 2020

В поселке Жигалово Иркутской области планируется крупное строительство социально-культурных, спортивных и жилых объектов. Это будет целый микрорайон, который в ближайшее время начнет возводить компания «Газпром» в рамках разработки Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Об этом сообщил глава Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграм.

– В планах строительство двух 24-квартирных жилых домов, детского сада на 120 мест и школы на 520 мест. Появится в населенном пункте и многопрофильный техникум с общежитием, – сообщил врио губернатора Иркутской области.

Игорь Кобзев подчеркнул, что реализовать этот проект планируется в ближайшие пять лет. В этом году в поселке должно начаться строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 366 посещений в смену. Его планируют возвести за 2 года. Появится здесь и многофункциональный культурный центр, в составе которого будут взрослая и детская библиотеки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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