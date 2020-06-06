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В Жигалово планируют построить новую больницу

6 июня 2020

Жигаловская районная больница очень изношена. Медпомощь здесь оказывают в семи деревянных зданиях. Об этом сегодня, 6 июня, сообщил исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

– Сейчас медицинское учреждение находится в зданиях, построенных почти 100 лет назад. Они не соответствуют никаким современным нормам, – сказал глава региона.

Проект новой поликлиники уже разработан. В настоящее время устраняются замечания проектной документации для прохождения повторной экспертизы, которая ожидается в августе этого года. Для строительства медицинского объекта предусмотрено финансирование в рамках региональной госпрограммы «Развитие здравоохранения Иркутской области» на 2019-2024 годы.

Глава региона сообщил, что профинансировать строительство новой больницы пообещала компания «Газпром» — со стационаром на 40 мест и поликлиникой на 150 посещений в смену.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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