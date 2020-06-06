Арендаторов лесных участков в Иркутской области призвали объединяться для борьбы с пожарами

Глава региона призвал арендаторов лесных участков объединить усилия в борьбе с пожарами. Встреча прошла сегодня, 6 июня, в рамках рабочей поездки врио Губернатора в Качугский район.

В апреле в этом муниципальном образовании был введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Тогда горело около пяти тысяч гектаров тайги. Сейчас ситуация стабилизирована. На сегодняшний день в Иркутской области нет ни одного лесного пожара.



- У вас есть сообщество арендаторов леса, объединяйтесь, помогайте друг другу. Неизрасходованные средства, заложенные на ликвидацию пожаров, будут выделяться этому району на следующий год в качестве дополнительной субсидии, - сказал Игорь Кобзев.



Напомним, министерство лесного комплекса Иркутской области заключает соглашения о взаимодействии при тушении пожаров, согласно которым арендаторы лесных участков должны предоставлять технику, а при необходимости и людей для ликвидации возгораний. С арендаторами, которые не выполняют эти условия, планируется в судебном порядке расторгать договоры.

