Топ-5 наиболее высокооплачиваемых вакансий Иркутска

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob подготовил список из 5 лучших вакансий Иркутска, опубликованных за последние недели.

На первом месте расположилась вакансия директора по маркетингу и рекламе с зарплатой до 300 000 рублей в месяц. Вторую строчку занимает позиция главного инженера с доходом от 250 000 рублей. Третье место занимает вакансия заместителя руководителя по медицинской части с зарплатой от 150 000 рублей в месяц. Четвертую позицию занимает должность агента по продажам с зарплатой от 150 000 рублей в месяц. Замыкает пятерку вакансия инженера по горному планированию с доходом от 140 000 рублей.