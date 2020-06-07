Топ-5 наиболее высокооплачиваемых вакансий Иркутска

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob подготовил список из 5 лучших вакансий Иркутска, опубликованных за последние недели.
На первом месте расположилась вакансия директора по маркетингу и рекламе с зарплатой до 300 000 рублей в месяц. Вторую строчку занимает позиция главного инженера с доходом от 250 000 рублей. Третье место занимает вакансия заместителя руководителя по медицинской части с зарплатой от 150 000 рублей в месяц. Четвертую позицию занимает должность агента по продажам с зарплатой от 150 000 рублей в месяц. Замыкает пятерку вакансия инженера по горному планированию с доходом от 140 000 рублей.
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№
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Должность
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Предлагаемая зарплата
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1
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До 300 000 рублей
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2
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От 250 000 рублей
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3
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От 150 000 рублей
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4
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От 150 000 рублей
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5
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От 140 000 рублей