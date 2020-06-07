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Игорь Кобзев сравнил дорогу Иркутск–Качуг–Жигалово с экстримом

7 июня 2020

Глава Иркутской области Игорь Кобзев 6 июня был с рабочей поездкой в Качугском районе Иркутской области, он сравнил поездку с экстремальным видом спорта.

– Проехал сегодня по дорогам Иркутск–Качуг–Жигалово. Похоже на экстремальный вид спорта вместо обыденной поездки. Никуда не годится. Дорогам обязательно нужна реконструкция, будем искать решение, в том числе совместно с «Газпромом»,  сообщил Игорь Кобзев на своей странице в сети Инстаграм.

По словам врио губернатора, таких дорог в Иркутской области много, отремонтировать все в один день невозможно, но надо работать над вопросом и приводить их в порядок.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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