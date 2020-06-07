42 новых случая коронавируса подтверждены у вахтовиков Приангарья

7 июня суточные темпы прироста новых случаев коронавируса в Иркутской области вернулись на привычные 3%, до этого в субботу они повысились до 7%. Сегодня подтверждены 85 новых случаев коронавируса, из них 42 среди вахтовиков. Всего – 2877 случаев заражения.

В регионе в воскресенье зафиксирована еще одна смерть от COVID-19. Таким образом скончались 29 человек: 14 от COVID-19, 15 (+1) от заболеваний, не связанных с COVID-19.

Как сообщает оперативный штаб, госпитализированы 2033 (+84 за последние сутки) человек, из них 158 (+4) из обсерваторов и 1194 (+42) вахтовиков, 815 (+36) человек выздоровели.