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Иркутск и Усть-Кут продолжают портить статистику по коронавирусу в регионе

7 июня 2020

В Иркутской области из 85 новых случаев заражения коронавирусом большая часть за последние сутки зафиксирована в двух городах – Усть-Куте (33 случая) и Иркутске (29). Всего за период эпидемии подтверждены 2877 случая, из них 41% приходится на вахтовиков . Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса на 7 июня.

В топ-5 городов с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией входят:

  • Иркутск – 1163
  • Усть-Кут – 682
  • Иркутский район – 298
  • Бодайбо – 251
  • Братск – 114.

Суточные темпы прироста новых случаев коронавируса в Иркутской области составили 3%.  


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
В России на 7 июня количество случаев коронавируса достигло 467 тысяч
Иркутск и Усть-Кут продолжают портить статистику по коронавирусу в регионе
42 новых случая коронавируса подтверждены у вахтовиков Приангарья
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