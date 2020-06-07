Иркутск и Усть-Кут продолжают портить статистику по коронавирусу в регионе

В Иркутской области из 85 новых случаев заражения коронавирусом большая часть за последние сутки зафиксирована в двух городах – Усть-Куте (33 случая) и Иркутске (29). Всего за период эпидемии подтверждены 2877 случая, из них 41% приходится на вахтовиков . Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса на 7 июня.
В топ-5 городов с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией входят:
- Иркутск – 1163
- Усть-Кут – 682
- Иркутский район – 298
- Бодайбо – 251
- Братск – 114.
Суточные темпы прироста новых случаев коронавируса в Иркутской области составили 3%.