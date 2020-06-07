Пожар на нефтяной скважине в Усть-Кутском районе потушен

Возгорание на скважине Аянского (Западного) участка недр на территории Усть-Кутского района в Иркутской области было ликвидировано 7 июня в 17:38 иркутского времени. Сначала с помощью противотанкового орудия МТ-12 «Рапира» была срезана снарядом фонтанная арматура скважины, затем специалисты установили противовыбросовое оборудование на устье скважины и полностью его загерметизировали.

«Ликвидация возгорания была бы невозможна без применения военной техники и профессиональной работы военнослужащих", - отметили в пресс-службе ООО "Тихоокеанский терминал".

Пожар произошел 30 мая в 18.30 на одном из объектов «Иркутской нефтяной компании», сообщали в областной администрации. По словам начальника управления производственной безопасности ООО «ИНК» Андрея Богданова, произошла разгерметизация соединительного шланга с выбросом нефтегазовой смеси с попаданием на распределительную коробку, из-за чего произошло возгорание.

Пострадавших в результате инцидента нет. Огонь не угрожал лесу и населенным пунктам, ближайший из которых находится более чем в 100 км от места происшествия. Оценка экологического ущерба будет произведена позже.