«Газпром» и правительство Приангарья готовят соглашение по развитию инфраструктуры Жигаловского района

Реализацию инвестиционного проекта ПАО «Газпром» по освоению Ковыктинского газоконденсатного месторождения, накануне, 6 июня, проверил исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей поездки в Жигаловский район.



– Мы рассматриваем этот район как точку роста в Иркутской области. Сейчас готовится соглашение, по которому планируется, что Правительство Приангарья и «Газпром» будут уделять развитию инфраструктуры Жигаловского района особое внимание. Ковыктинское газоконденсатное месторождение перспективное, предполагается, что здесь будут трудиться более 25 тысяч рабочих, – сказал Игорь Кобзев.

Инвестпроектом предусмотрено строительство нескольких социальных объектов на единой площадке со всеми коммуникациями.

Один из них – школа на 520 мест. Еще два образовательных объекта, планируемых к строительству, – детский сад на 240 мест и многопрофильный техникум на 300 учащихся с общежитием на 150 мест.

Также в рамках инвестиционного проекта будет построена Центральная районная больница со стационаром на 40 коек и поликлиникой на 150 посещений в смену и два 24-квартирных жилых дома.