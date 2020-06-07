Аналитики дали прогноз по рынку нефти и рублю после встречи ОПЕК+6

После состоявшийся встречи ОПЕК+ можно ожидать, что котировки нефти за баррель Brent до конца июня будут находиться в диапазоне $40-45. Сдерживающий для более уверенного роста фактор – ухудшение отношений США и Китая, а также ожидание второй волны пандемии, считает Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари».

– Только в начале осени стоит рассчитывать, что нефть в преодолеет уровень $50. Квота в 9,7 млн баррелей в сутки может сохраниться до конца лета, потому что спрос на нефть восстанавливается медленно.

Важно отметить, что и $40 в нынешних условиях для России – это комфортная цена. С учетом транспортировки российская нефть дешевле, чем у членов ОПЕК+. Главный покупатель – Китай, и здесь доля российской нефти будет только расти.

Поскольку нефть восстановлялась, можно ожидать, что ВВП РФ упадет по итогам 2020 года на 5-6%, но не больше.

Долгосрочное преимущество продления сделки – устранение конкурентов из сланцевой отрасли США. Для американских сланцевиков $40 и $45 – очень некомфортная цена, будет много банкротств и не все компании смогут восстановиться. Уже сегодня падает инвестиционная привлекательность сланцевой отрасли в США. Сланцевая революция в США закончилась, лёгкие и быстрые деньги в отрасли пропали.

У рубля есть хорошие шансы продолжить медленное укрепление. Мы можем этим летом увидеть доллар по 67 рублей, а евро – на отметке 75 рублей. Если нефть будет стоить $50, то доллар спустится и у 63 руб., он может быть и еще дешевле. Экспортёрам укрепление рубля невыгодно, они несут убытки. Слишком оптимистичного восстановления рубля не допустят и российские фискальные власти.