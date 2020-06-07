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МЧС России продолжает работы в зоне чрезвычайной ситуации в Норильске

7 июня 2020

МЧС России совместно с другими ведомствами и организациями продолжает непрерывные работы по сбору и вывозу для утилизации нефтепродуктов на территории Норильского городского округа.

За прошедшие сутки собрано 853 метров кубических водно-нефтяной смеси, что значительно больше чем во все предыдущие дни работ суммарным итогом. Всего извлечено и подготовлено для утилизации 11,5 тысяч метров кубических грунта. 

Все работы проводятся с применением специальных средств. Обработано для утилизации 2000 кв.метров грунта с помощью 1,8 тонн сорбента.

Выполнение работ осложнено сильным ветром, в связи с чем загрязненные участки мигрируют и спасательным службам приходится передвигать не только технику, но и большого объема емкости для утилизации.

Всего от РСЧС привлечено 489 человек и 200 единиц техники, работа личного состава группировки организована в круглосуточном двух сменном режиме. 

Работы по сбору и утилизации нефтепродуктов, а также мониторингу экологической обстановки продолжаются.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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