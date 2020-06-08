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Сведения о санитарных зонах в Усть-Илимске и Усть-Кутском районе внесены в ЕГРН

8 июня 2020

В конце мая в реестр внесены сведения о трех поясах зон санитарной охраны поверхностного хозяйственно-питьевого водозабора правого берега Усть-Илимска и действующего водозабора «УНИВЕР». Об этом сообщили в Кадастровой палате по Иркутской области.

А также внесены сведения о зоне санитарной охраны действующего водозабора «Толстый мыс» в левобережной части Усть-Илимска. 

Зона санитарной охраны – это зона с особыми условиями использования территории, на которой устанавливаются специальные режимы хозяйственной деятельности, санитарного надзора, контроля за качеством воды в источнике, а также охраны объекта. 

Эта зона организуется в составе трех поясов, каждый из которых предусматривает особый режим хозяйственной деятельности. 

Первый пояс является поясом строго режима и обеспечивает защиту места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Он организуется непосредственно на территории водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводного канала; 

Второй пояс предназначен для предотвращения микробного загрязнения воды. Территория второго пояса определяется гидродинамическим расчетным путем и включает в себя территорию, предназначенную для предупреждения продвижения микробного загрязнения до водозабора; 

Третий пояс является зоной, предназначенной для предотвращения химических загрязнений источника водоснабжения. Территория третьего пояса определяется посредством гидродинамических расчетов. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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