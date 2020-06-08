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Почти 50% россиян находятся под риском сокращения и потери дохода

8 июня 2020

Половина трудящихся в России подвержена рискам увольнения, уменьшения или задержки зарплаты, а также вынужденного отпуска, сообщает РБК со ссылкой на исследование РАНХиГС.

Эпидемия коронавируса, приведшая к временному закрытию предприятий и падению объемов производства, стала сильнейшим потрясением для российского рынка труда, отмечают авторы доклада.

49,7% всех трудящихся в России заняты на рабочих местах, потенциально уязвимых к последствиям эпидемии коронавируса. Если исходить из общего количества занятых в России (70 млн человек, по данным Росстата), в группе риска окажется почти 35 млн работников. 

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Говорить, что объявленные к настоящему времени меры господдержки достаточны, было бы преувеличением, прокомментировала РБК директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева: «Невозможно избежать всех экономических и социальных потерь, но их можно минимизировать и смягчить. Для этого нужно знать самые уязвимые группы».

К наиболее уязвимым РАНХиГС отнес самозанятых и индивидуальных предпринимателей; работников наиболее пострадавших отраслей (транспорт и связь, торговля, обслуживание, питание, спорт, туризм, образование, наука и культура, развлечения), неустойчиво занятых — с «серыми» заработками или зарплатой ниже прожиточного минимума. Учитывались работники частных предприятий и старше 16 лет. Часть бюджетников с зарплатой ниже прожиточного минимума, например, занятых на неполную ставку, также вошли в группу уязвимых.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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