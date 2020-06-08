В Иркутске в горящем во дворе дома автомобиле погиб мужчина

В ночь на 8 июня при тушении автомобиля во дворе дома в городе Иркутске пожарные также обнаружили погибшего мужчину, сообщают в МЧС области.

Пожар случился в первом часу ночи 8 июня в городе Иркутске на улице Байкальской. О горящем автомобиле во дворе дома сообщили очевидцы. Из находящейся поблизости пожарно-спасательной части №2 по указанному адресу оперативно прибыл пожарный автомобиль. На момент прибытия пожарного подразделения горел моторный отсек автомобиля «Нива». На пассажирском сиденье горевшего автомобиля находился погибший 51-летний мужчина.

В настоящее время эксперты и дознаватели МЧС России устанавливают обстоятельства трагических происшествий.