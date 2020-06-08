Новости

В Иркутске в горящем во дворе дома автомобиле погиб мужчина

8 июня 2020

В ночь на 8 июня при тушении автомобиля во дворе дома в городе Иркутске пожарные также обнаружили погибшего мужчину, сообщают в МЧС области.

Пожар случился в первом часу ночи 8 июня в городе Иркутске на улице Байкальской. О горящем автомобиле во дворе дома сообщили очевидцы. Из находящейся поблизости пожарно-спасательной части №2 по указанному адресу оперативно прибыл пожарный автомобиль. На момент прибытия пожарного подразделения горел моторный отсек автомобиля «Нива». На пассажирском сиденье горевшего автомобиля находился погибший 51-летний мужчина.

В настоящее время эксперты и дознаватели МЧС России устанавливают обстоятельства трагических происшествий.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

«Арендная война»
Аренда непреодолимой силы. В договоры между торгцентрами и ритейлерами вписался пленум Верховного суда
Арендаторы и собственники: как договориться?
«Арендная война» закончилась. Что дальше?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании