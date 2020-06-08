Родители не хотят, чтобы их первоклассники попадали в класс к совсем молодым педагогам или учителям старше 50 лет

У большинства родителей первоклассников нет гендерных, но есть возрастные предпочтения к первому учителю своего ребенка, сообщают эксперты SuperJob.

Рассуждая о том, какого пола должен быть идеальный первый учитель для их ребенка, 36% назвали женщину, 3% — мужчину, большинство же ответило, что не имеет гендерных предпочтений (55%).

В отношении возраста первого учителя мнения родителей распределились следующим образом: чаще всего в качестве наиболее предпочтительного указывали возраст от 31 до 40 лет (32%), каждый пятый назвал возраст от 41 до 50 лет. О молодом учителе в возрасте до 30 лет для своего ребенка мечтают лишь 6%, о педагоге старше 50 лет — всего 4%. Возраст первого учителя не имеет значения для каждого третьего родителя.

Женщины чаще мужчин говорили об отсутствии гендерных (58 и 52% соответственно) и возрастных предпочтений к первому учителю своего ребенка (35 и 32%).

Родители, которые имеют гендерные предпочтения к первому педагогу, чаще говорили и о возрастных предпочтениях (чаще всего указывали возраст от 31 до 40 лет — по 41%). Те же, кому не важен пол учителя их ребенка-первоклассника, чаще других говорили и об отсутствии возрастных предпочтений (47%).