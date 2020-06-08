В надежде на крупную компенсацию жительница Братска потеряла 400 тыс. рублей

Злоумышленники вновь нажились на доверчивости старого человека, пообещав выплату компенсации за приобретённое ранее лекарство, сообщают в ГУ МВД области.

Пенсионерке позвонил неизвестный мужчина и, представившись работником окружной прокуратуры Москвы, сообщил, что для оформления положенных ей по решению одного из судебных органов столицы 580 тысяч рублей компенсации морального вреда, следует позвонить по указанному им телефону. Заинтересованная в получении неожиданной выплаты, женщина набрала номер, после чего несколько дней подряд перечисляла по надуманным поводам на различные счета деньги от 29 до 290 тысяч рублей.

Собственных средств на всё это у пенсионерки не хватило, и она обратилась за помощью к невестке, которая не отказала родственнице и заняла ей дважды деньги в общей сумме свыше 400 тысяч. Когда братчанка уже «оплатила» инкассацию, оформление документов, страхование суммы, ей вновь поступило требование о следующем переводе, что превысило обещанную ей выплату почти на 200 тысяч. Женщина поделилась этой странной ситуацией с невесткой, которая и предложила написать заявление в полицию.