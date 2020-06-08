Фондовые индексы обгоняют экономику

Коррекция на фондовом рынке сменилась небольшим разворотом вверх. Отскочили после обвального падения бумаги ГМК Норникель (+2,00%). Лидерами роста стали акции М.Видео (+5,67%). В аутсайдерах оказались производители драгоценных металлов Полюс (-4,14%) и Polymetal (-5,65%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 68-69, отмечает Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Инфляция остается на низком уровне. Рост цен в годовом выражении составил 3%. В первую очередь это объясняется стагнацией потребительского и промышленного спроса в период самоизоляции. Потребительская активность оживет в июне, но резкого скачка не предвидится. Кроме того, росту инфляции препятствует укрепление рубля. По мнению ЦБ, инфляционные ожидания снижаются. Замедление инфляции способствует смягчению монетарной политики. Вероятность снижения ключевой ставки в июне на 0,5-1,0 п.п. повышается. Однако в Банке России полагают, что рост экономики будет медленным даже в условиях низких ставки и инфляции, и это плохая новость. В таких условиях медленный рост, как правило, сопутствует высокой закредитованности потребителей и большим налогам, но в России деловой климат пока далек от негативного.

ЦБ может вскоре вернуться к покупкам валюты. Котировки российской марки нефти приближаются к $42 за баррель, что соответствует цене отсечения в бюджетном правиле, согласно которому ЦБ в интересах Минфина покупает валюту на рынке. На максимуме вклад этих действий в торговый оборот не превышал 9%, поэтому даже в случае возврата к покупкам дестабилизации ситуации на валютном рынке не случится.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Ориентиры: диапазон 68,00-69,50 в паре USD/RUB и коридор 2750-2800 пунктов по индексу Мосбиржи. Динамика будет определяться преимущественно внешним фоном.